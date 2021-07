Esta jovem de 19 anos prepara-se para pilotar um avião sozinha à volta do mundo

Zara Rutherford está a preparar o caminho para outras raparigas nas áreas STEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática). Quer ser a mulher mais jovem a fazer sozinha um voo de volta ao mundo, já no próximo mês.

Com 19 anos, a jovem inicia viagem a 11 de Agosto, no seu Shark, o avião ultraleve mais rápido do mundo. Ao concluir a viagem, Rutherford será considerada a pessoa mais jovem a pilotar um avião ultraleve e a mulher mais nova a voar sozinha à volta do mundo, feito que pertence, até à data, a Shaesta Waiz, que conquistou o título aos 30 anos.

Foto Reuters Foto Reuters Foto Reuters

Com dupla nacionalidade (belga e britânica), Zara Rutherford quer abrir portas nas áreas STEM a outras jovens e mulheres, inspirando-as a seguir os seus passos. “Eu gostava de voar à volta do mundo e ter outras raparigas a olharem e a pensarem: um dia, também gostava de voar”, explica Zara à Reuters.

“Existe uma diferença entre os homens e as mulheres no mundo da aviação, por isso, o meu objectivo é conseguir alcançar novos recordes, inspirando outras raparigas a tentarem bater os meus próprios recordes e, mais tarde, a competirem com rapazes”, conta a jovem.

Embora os pais de Zara, Beatrice de Smet e Sam Rutherford, sejam ambos pilotos, a mãe da jovem confessou ter sentido um misto de emoções quando a filha anunciou o seus plano para o ano sabático. “Ela contou-me pela primeira vez e o meu coração saltou. Eu demorei algum tempo a digerir o assunto. Mas, agora, estou orgulhosa”, confessa.

É a jovem, com a ajuda dos patrocinadores, quem vai financiar a viagem que terá a duração de dois a três meses.