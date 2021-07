Alunos de Castelo Branco vencem concurso com jogo para a literacia financeira

A falta de educação financeira nas escolas foi um dos problemas detectados pelos alunos vencedores do concurso Hackathon, que já se estão a preparar para construir uma aplicação para ajudar a combater o problema.

Um jogo online para a literacia financeira da autoria de dois alunos da Fábrica do Jovem Empreendedor de Castelo Branco venceram o concurso Hackathon a nível nacional e internacional.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara de Castelo Branco refere que os alunos da Fábrica do Jovem Empreendedor, Afonso Lourinho e Francisco Soares foram os vencedores do concurso Hackathon promovido pela Happy Code.

“O tema escolhido para este concurso foi Educação Financeira, cujo objectivo era propor uma solução para um problema relacionado com este tema. O processo consistiu na definição do problema, na ideação, na criação de um protótipo e apresentação do mesmo”, explica o comunicado.

O projecto desenvolvido pelos dois alunos albicastrenses apresentou um jogo online, no qual a literacia financeira se aprende autonomamente em cinco etapas bem estruturadas: investimento, fluxo financeiro, créditos, impostos e reinvestimento.

“O objectivo desde jogo é aprender conceitos financeiros de forma educativa e divertida. Os jogadores ficam responsáveis por tomar decisões acertadas com o objectivo final de manterem uma empresa a funcionar, tendo sempre o apoio de vídeos e dicas de profissionais fictícios, que representam os recursos humanos de uma empresa”, refere o comunicado.

O problema detectado pelos alunos da Fábrica do Jovem Empreendedor de Castelo Branco foi a falta de educação financeira nas escolas, pelo que “o jogo foi pensado para ser desenvolvido nas aulas de cidadania”.

Os dois albicastrenses concorreram ao Hackathon, promovido pela Happy Code, e tiveram de passar por duas fases de concurso. A fase nacional, na qual se sagraram vencedores e onde concorreram 120 participantes e, a etapa internacional, que envolveu três países: Portugal, Brasil, com um total de 1 288 participantes, e Espanha.

Segundo a autarquia, o próximo passo da equipa de Castelo Branco “vai ser a construção real da aplicação, onde estes alunos terão o acompanhamento próximo da Happy Code e da Fábrica do Jovem Empreendedor”.

A Happy Code é uma escola de tecnologia e programação, e é uma referência global no ensino de ciências, tecnologia, engenharia, artes e matemática. É a promotora do concurso Hackathon, uma maratona de trabalho que promove a criação de soluções tecnológicas para problemas identificados inicialmente.

A Fábrica do Jovem Empreendedor foi inaugurada pelo município em 2018 e destina-se a crianças e jovens até ao 12.º ano e aos agrupamentos de escola locais, tendo como objectivo a promoção das suas competências empreendedoras.