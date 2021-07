De iPhone em punho, estas são as melhores fotografias de 2021

Os vencedores da mais recente edição do concurso iPhone Photography Awards (IPPAWARDS) já foram anunciados. Em primeiro lugar, vencedor do Grande Prémio Fotógrafo do Ano, ficou o fotojornalista Istvan Kerekes, da Hungria, com a fotografia Pastores da Transilvânia. Na imagem, descreve a organização em comunicado, “dois pastores enrugados atravessam uma paisagem industrial igualmente rugosa”, segurando dois cordeiros nos braços. Na composição, o “desânimo dos homens” e a “desolação” do ambiente onde se inserem representa contraste com a “esperança e inocência” dos animais que carregam.

O prémio de Fotógrafo do Ano foi atribuído a Sharan Shetty, da Índia, pela imagem Bonding (em tradução livre para português, “união”), onde se observa um homem e um cavalo numa paisagem “vazia”, “oferecendo conforto e suavidade um ao outro”, refere a IPPAWARDS.

Em segundo lugar ficou Dan Liu, da China, com a fotografia intitulada Um Passeio por Marte de um astronauta que atravessa uma paisagem marciana “desolada”, “suscitando questões sobre a nossa relação com o mundo para além do nosso”. O americano Jeff Rayner venceu o terceiro lugar do Prémio de Fotógrafo do Ano com um retrato a preto e branco de uma criança de máscara que salta “numa poça de luz”, num passeio de Los Angeles. Houve ainda três portugueses incluídos na lista de menções honrosas: Adelino Marques, na categoria Abstracto, e Manuela Matos Monteiro e Tiago Godinho, em Viagem.

De acordo com a organização, os três primeiros prémios nas 18 categorias do concurso foram atribuídos a fotógrafos de quase todos os cantos do mundo, incluindo da Austrália, Alemanha, Bangladesh, China, Grécia, Hungria, Itália, Israel, Países Baixos, México, Rússia, Arábia Saudita, Espanha, Suécia, Reino Unido e Estados Unidos. As fotografias podem ser vistas na íntegra aqui.

Texto editado por Amanda Ribeiro