Confissão de demónios vários

O problema não era o que fazia, era uma criança bem-comportada em casa e na escola; o que me preocupava realmente eram os meus pensamentos. Não controlava tudo aquilo que pensava, ou mais do que pensar, aquilo que imaginava que os meus pensamentos pudessem causar.

Nunca entrei num confessionário. Explicaram-me em criança, não me lembro quem, que só aqueles que tivessem a primeira comunhão ou o crisma se podiam confessar ao senhor padre. E eu, que só fui baptizada porque a minha mãe, apesar de não ser católica, acreditava na convicção com que a minha avó dizia “se não baptizares a criança, ainda de te morre e não a deixam entrar no Céu, nunca será sequer um anjinho”, acabei por ser banhada na pia sagrada da capelinha da Cova da Piedade, vestida de branco e com a boca bem aberta de choro, onde poderá ter entrado alguma água benta, como comprovam as fotografias desse dia.