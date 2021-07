Solidariedade internacional ao Brasil: Portugal denuncia Bolsonaro genocida

Aliamo-nos aos protestos realizados em todo Brasil e em dezenas de cidades do mundo, clamando pelo apoio internacional pelo fim do genocídio e ecocídio em curso no Brasil.

Nós, abaixo assinados, manifestamos nossa solidariedade ao povo brasileiro e extrema preocupação com o projeto de destruição nacional realizado pelo Governo de Jair Bolsonaro. A gestão da pandemia de covid-19, responsável por mais de meio milhão de pessoas mortas no Brasil, é a face mais visível de um trágico empreendimento que inclui a destruição de ecossistemas e a venda de patrimônio nacional, o desejo de aniquilação de culturas e povos originários, ataques aos direitos humanos, às populações indígenas e quilombolas, a criminalização de ativistas e de movimentos sociais, além da perseguição aos grupos mais oprimidos, como as mulheres e a população LGBTQI+.

Desde o início da pandemia, a política negacionista do Governo Bolsonaro demonstrou o desprezo do Presidente e de seus apoiadores para com a gravidade da situação e pela dor de quem chora a perda dos seus. Discursos minimizando os efeitos do vírus (“é uma gripezinha”), incitando o ajuntamento de pessoas, desprezando o uso das máscaras, travando uma luta política com os que defendiam ações fundamentadas em informações científicas contra a pandemia, são publicamente conhecidos. Soma-se a isso o gasto público na promoção de remédios ineficazes e da recusa sistemática para compra de vacinas. É evidente o projeto genocida do Governo Bolsonaro, presente não só em suas declarações, mas também na adoção de medidas que facilitaram a propagação do vírus, em completa desconsideração para com a vida de milhares de brasileiros e brasileiras.

Os números são alarmantes. A fome avança e a insegurança alimentar já atinge mais da metade dos lares brasileiros. Os fracassos na condução da política econômica são uma evidência com aumento do custo de vida e desemprego. As pessoas pobres e negras são as mais atingidas. A desconstrução violenta das políticas de proteção ambiental tem levado o país a um verdadeiro ecocídio e envolve riscos concretos à vida de quem se opõe. O Governo de Bolsonaro é denunciado internacionalmente por descumprir convenções internacionais de que o Brasil é signatário, bem como é visível o desacato à Constituição brasileira. As notícias mais recentes revelam tentativas de superfaturamento na compra de vacinas, num quadro de grande atraso no processo de imunização.

Por isso, aliamo-nos aos protestos realizados em todo Brasil e em dezenas de cidades do mundo, clamando pelo apoio internacional pelo fim do genocídio e ecocídio em curso no Brasil.

Este abaixo-assinado foi proposto aos signatários pela rede

#PortugalDenunciaBolsonaroGenocida

Casa do Brasil de Lisboa, Coletiva Maria Felipa, Coletivo Alvorada Aveiro, Coletivo Andorinha – Frente Democrática Brasileira de Lisboa, Solidariedade Brasileira (Porto), Vozes no Mundo – Frente pela Democracia no Brasil (Coimbra)

Signatários individuais

Adriana Grechi, Coreógrafa, produtora cultural

Alexandra Lucas Coelho, Escritora

Álvaro Garrido, Professor universitário, Universidade de Coimbra

Amaury Cacciacarro, Produtor cultural

Ana Estevens, Geógrafa

Ana Paula Tavares, Escritora

Antónia Pedroso de Lima, Antropóloga, ISCTE-IUL/CRIA

António Costa Pinto, Professor universitário e comentarista político

António Ferreira, Cineasta

António Filipe, Partido Comunista Português; vice-presidente da Assembleia da República

Beatriz Gomes Dias, Professora, Deputada do Bloco Esquerda

Bianca Castro, Estudante e activista por Justiça Climática

Boaventura de Sousa Santos, Professor Catedrático Jubilado da Universidade de Coimbra; Director Emérito do Centro de Estudos Sociais

Carolina Dias, Produtora e realizadora audiovisual

Catarina Martins, Deputada e coordenadora nacional do Bloco de Esquerda

Cleia Almeida, Actriz

Cristiana Bastos, Investigadora, Universidade de Lisboa

Cristina Roldão, Professora da ESE-IPS e investigadora do CIES-ISCTE

David Serrão, Arquitecto

Diana Andringa, Documentarista e ex-presidente do Sindicato de Jornalistas

Diana Diegues, (A)MAR pela Diversidade - São Miguel, Açores

Eduardo Barroco de Melo, Deputado do Partido Socialista

Evalina Gomes Dias, Activista

Fernando Nogueira, Professor e director do Mestrado em Planeamento Regional e Urbano, Universidade de Aveiro

Fernando Rosas, Professor universitário.

Francisco Louçã, Professor universitário

Gisela Casimiro, Escritora e artista

Hans Eickhoff, Médico e activista

Hélder Mateus da Costa, Dramaturgo, encenador, director grupo de Teatro A Barraca

Ilda Figueiredo, Presidente da Direcção Nacional do Conselho Português para a Paz e Cooperação

Isabel Araújo Branco, Professora universitária e investigadora

Isabel Moreira, Deputada do Partido Socialista

Ivo Canelas, Actor

Janita Salomé, Cantor e compositor

Joacine Katar Moreira, Deputada e historiadora

Joana de Verona, Actriz e realizadora

Joana Moreira, Psicóloga

Joana Mortágua, Deputada do Bloco de Esquerda

João Baía, Sociólogo

João Fiadeiro, Coreógrafo, curador e investigador

João Luís Lisboa, Professor universitário

João Pina-Cabral, Antropólogo, ICS/UL

José Barahona, Realizador

José Carlos Mota, Professor Universidade de Aveiro

José Falcão, Dirigente SOS Racismo

José Filipe Costa, Realizador

José Manuel Pureza, Professor universitário e deputado

José Soeiro, Sociólogo e deputado

José Zaluar Basílio, Professor universitário

Luca Argel, Músico

Luís Mendes, Geógrafo, CEG/IGOT-ULisboa

Luísa Tiago Oliveira, Historiadora, ISCTE

Mamadou Ba, Dirigente do SOS Racismo Portugal

Manuel Carvalho da Silva, Sociólogo; ex-secretário-geral da CGTP-IN

Manuel Pinto, Pesquisador da Universidade do Minho

Márcio Laranjeira, Director criativo

Maria Inácia Rezola, Historiadora

Mário Nuno Neves, Cidadão

Miguel Vale de Almeida, Antropólogo, ISCTE-IUL/CRIA

Nelson Peralta, Deputado da Assembleia da República pelo BE

Nuno Domingos, Antropólogo

Paula Godinho, Antropóloga e professora universitária

Paulo Mota, Actor

Paulo Raposo, Antropólogo e professor universitário

Pável Calado, Professor universitário, Universidade de Lisboa

Pedro Castro, Produtor musical e artista

Pilar del Río, Jornalista

Sandra Monteiro, Jornalista

Sara David Lopes, Programadora, directora do festival Olhares do Mediterrâneo - Women’s Film Festival

Sérgio Campos Matos, Professor universitário

Sérgio Dias Branco, Professor da Universidade de Coimbra

Sérgio Godinho, Cantor e compositor

Sérgio Tréfaut, Cineasta

Susana de Matos Viegas, Antropóloga, ICS-ULisboa

Susana de Sousa Dias, Realizadora

Tathiani Sacilotto, Produtora de cinema

Tiago Mota Saraiva, Arquitecto e urbanista

Vitorino Salomé, Cantor e compositor

Organizações e Colectivos

Academia Cidadã

A Coletiva - Coletivo Feminista

AIM - Alternative International Movement / secção portuguesa

ALCC - Associação Lusofonia Cidadania e Cultura Alquimia Nómada

(A)MAR pela Diversidade - São Miguel Açores

APPA - Associação do Património e População de Alfama

As Cores dos Açores

Associação Clube Safo

Associação José Afonso

Associação LGBTI Viseu

Associação Mulheres na Arquitectura

Associação Plano I para a Igualdade e Inclusão

Brasileiras Não Se Calam

BR Cidades em Portugal

Campanha ATERRA

Colombina Clandestina

Coletivo Afreketê

Coletivo Xis

Cooperativa Trabalhar com os 99%

Devagar Associação Cultural

Djass - Associação de Afrodescendentes

Feminismo Sob Rodas - Coletivo Feminista

Greve Climática Estudantil.

IPA - Associação para a Promoção da Igualdade

Movimento Antifascista do Porto

Movimento Morar em Lisboa

Núcleo Antifascista de Aveiro

Núcleo do PT Lisboa

Plataforma Geni

Plataforma Já Marchavas

Pride Azores

Queer As Fuck

QueerIST

Queer Tropical - Associação de Apoio à Comunidade LGBTQI+ Brasileira em Portugal

SOS RAcismo

Transborda - Mostra Internacional de Artes Performativas de Almada

UAP - União Antifascista Portuguesa

ULCC - União Lisboeta Carnaval e Cultura

Vizinhos de Arroios