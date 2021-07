A Europa de Portugal ao Indo-Pacífico

Escolher a Índia como prioridade externa da presidência portuguesa do Conselho Europeu não foi uma feliz coincidência. Lisboa leu corretamente o contexto geoestratégico e preparou-se bem no plano bilateral, com uma sucessão inédita de visitas, contactos e acordos desde 2017. António Costa tem hoje uma linha aberta com o seu congénere Narendra Modi, gozando de um capital político invejado por muitos outros líderes europeus.