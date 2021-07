“Estamos a preparar uma solução viável para ligar Lisboa a Paris pela ferrovia”

Em antecipação à entrevista do Ministro das Infra-estruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, ao podcast “Sobre Carris”, que será publicada na integra nesta sexta-feira, o P24 tem hoje um excerto desta conversa gravada no interior de uma das três carruagens Arco já renovadas. Neste excerto ficamos a saber que Portugal está a pensar retomar as suas ligações internacionais e quais as prioridades para a próxima década na ferrovia nacional.

Os podcasts do PÚBLICO dão-lhe 10% de desconto numa nova assinatura do seu jornal. Introduza o código POD10 em publico.pt/assinaturas e usufrua das vantagens de ter o PÚBLICO no ouvido.

Subscreva o P24 e receba cada episódio logo de manhã. Para ter o PÚBLICO nos seus ouvidos, clique aqui se estiver num iPhone, se preferir o Spotify pode clicar aqui, estamos também no SoundCloud e nas aplicações para podcasts.