Se quiser assistir à final da Supertaça vai ter que ter uma pulseira

Apenas os adeptos do Sporting e do Sp. Braga poderão assistir à final da Supertaça Cândido de Oliveira 2021, no Estádio Municipal de Aveiro, estando os dois clubes que disputam o troféu responsáveis por vender os bilhetes e por estabelecer os critérios para a sua aquisição – tanto no caso do Sporting como do Sp. Braga, os bilhetes serão postos à venda esta quinta-feira. Para além do bilhete, quem quiser assistir ao jogo marcado para sábado, às 20h45, terá de apresentar um de três documentos: o Certificado Digital COVID-19 que comprove a vacinação completa, um teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes do encontro ou um teste antigénio com resultado negativo realizado até 48 horas antes. Com isto ganha um pulseira que lhe abre as portas do estádio.

Para facilitar, qualquer adepto que tenha adquirido o bilhete poderá realizar um teste de antigénio no próprio estádio do seu clube, por 10 euros: o serviço de testagem, promovido pela Federação Portuguesa de Futebol em colaboração com a Cruz Vermelha, estará a funcionar nos estádios José Alvalade e Municipal de Braga na véspera e no dia do jogo, sexta-feira e sábado.

De acordo com as regras definidas pela DGS - que já decidira que o Estádio Municipal de Aveiro poderá receber público até 33% da sua lotação - será ainda obrigatório o uso permanente da máscara de protecção e o cumprimento do distanciamento físico.

E para agilizar o acesso ao Estádio e evitar filas foi ainda decidido que os portadores de bilhete devem usar uma pulseira que confirmará que cumprem as normas exigidas.

Os adeptos podem recolhê-la no Estádio José Alvalade e Municipal de Braga, nos dias 29, 30 e 31 de Julho, quando comprarem o bilhete (se já tiveram Certificado de Vacinação ou teste) ou quando realizarem o teste antigénio; ou ainda no próprio dia do jogo, no Estádio Municipal de Aveiro, em pontos disponíveis nas zonas de estacionamento.