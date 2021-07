Francisco Santos, Alexis Santos e Gabriel Lopes falham meias-finais na natação

Alexis Santos e Gabriel Lopes, nos 200 metros estilos, e Francisco Santos, nos 200 metros costas, falharam nesta quarta-feira o acesso às meias-finais da natação, nos Jogos Olímpicos de Tóquio.

Francisco Santos terminou no 22.º lugar nas eliminatórias, depois de ter sido sexto da sua série, com o tempo de 1m58,58s, a mais de um segundo do recorde nacional (que o próprio estabeleceu em Junho) e a mais de um segundo do vencedor, a “estrela” norte-americana Ryan Murphy.

No Centro Aquático de Tóquio, pouco depois, foi a vez de Gabriel Lopes entrar na água para os 200m estilos. Muito forte em bruços e costas, o nadador da Lousã acabou por perder algum terreno na distância que percorreu em crawl e terminou a série na sétima posição, com 1m58,56s.

A marca ainda alimentava algumas esperanças de aceder à meia-final, mas as séries seguintes foram mais fortes, a última das quais contou com Alexis Santos. O nadador de Lisboa, de 29 anos, esteve abaixo daquilo que habitualmente vale e fechou a participação com 1m59,32s, sendo também eliminado.