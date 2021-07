Equestre: Rodrigo Torres supera-se na final olímpica de dressage

O cavaleiro Rodrigo Torres alcançou nesta quarta-feira, na final do concurso de dressage dos Jogos Olímpicos, o seu melhor resultado de sempre. Juntamente com Fogoso, somou no Japão 78,943% e não conteve a emoção na final no Grande Prémio de Freestyle, no Parque Equestre de Tóquio.

O alentejano “dançou” com o Puro Sangue Lusitano ao som dos Pink Floyd, amealhando 74,143% na vertente técnica e 83,743% na componente artística. Mal terminou a prova, extravasou a emoção decorrente de uma excelente participação olímpica, a primeira, que tem também um significado especial.

Rodrigo Torres tem os Jogos Olímpicos no sangue e uma medalha no património familiar, conquistada pelo seu bisavô, Domingos de Sousa Coutinho, na prova de saltos por equipas nos Jogos de Berlim em 1936: “Para mim, é um sonho estar aqui, espero que ele esteja lá em cima a ver”, sublinhou o cavaleiro, antes da final.

Depois de já ter marcado presença na final por equipas, obtendo um oitavo lugar, Rodrigo Torres fechou o concurso individual na 16.ª posição, deixando atrás de si uma cavaleira espanhola e uma canadiana. A medalha de ouro foi entregue à alemã Jessica von Bredow-Werndl (e ao seu TSF Dalera), com 91,732%.