Brasil e Espanha seguem para os “quartos”. Alemanha, França e Argentina eliminadas

A fase final da fase de grupos do torneio masculino de futebol terminou com três dos candidatas às medalhas a ficarem pelo caminho. Destaque para a derrota pesada da selecção da França por 4-0 diante do Japão.

Com o fim da terceira jornada da fase de grupos do torneio olímpico de futebol masculino dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, já são conhecidas as selecções que vão marcar presença nos quartos-de-final, bem como as que ficam pelo caminho.

Sem grande surpresa, o campeão olímpico Brasil derrotou a Arábia Saudita, esta quarta-feira, por 3-1, e já está nos quartos-de-final da prova, depois de ter terminado em primeiro lugar do grupo D.

Matheus Cunha colocou o Brasil em vantagem no marcador, mas Al Amri acabaria por empatar o jogo. O empate foi desfeito no segundo tempo pelo suspeito do costume: Richarlison. O avançado do Everton bisou na partida e já leva cinco golos marcados nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020.

Na próxima fase, a selecção brasileira vai defrontar o Egipto, que surpreendeu diante da Austrália – um encontro que foi arbitrado pelo português Artur Soares Dias – com um triunfo por 2-0.

Alemanha, França e Argentina de fora

O jogo entre a Alemanha, medalha de prata no Rio de Janeiro em 2016, e a Costa do Marfim terminou com um empate a um golo e foram os marfinenses a seguir para os “quartos” no segundo lugar do grupo.

E quem fica também de fora é a França, uma das favoritas às medalhas, que foi goleada pela selecção do Japão por 4-0, com golos de Takefusa Kubo, Hiroki Sakai, Koji Miyoshi e Daizen Maeda. O jogador francês Randal Kolo Muani acabou expulso da partida.

Na próxima ronda, os japoneses defrontam a Nova Zelândia, que nesta última jornada da fase de grupos empatou a zero diante da selecção da Roménia.

A selecção espanhola também carimbou a passagem à próxima fase com um empate diante da Argentina por 1-1, com golos de Mikel Merino, para os espanhóis, e de Tomas Belmonte, para os argentinos.

Com este resultado, a Argentina termina em terceiro lugar do grupo C e fica pelo caminho. Já a selecção espanhola vai agora medir forças com a Costa do Marfim.

O México venceu a África do Sul por 3-0 e nos “quartos” vai ter pela frente a Coreia do Sul, que goleou esta quarta-feira as Honduras por 6-0.

Os jogos dos quartos-de-final do torneio olímpico de futebol vão decorrer no próximo sábado, dia 31 de Julho.