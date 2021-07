Quarta, na TV: uma Travessia pelos mares da memória, entre super-heróis e corridas mortais

CINEMA

Logan

TVCine Action, 19h05

Num futuro não muito distante, os X-Men foram impiedosamente perseguidos pelas sentinelas, uma raça de robôs-soldados concebida para caçar e exterminar todos os seres de origem mutante. Os poucos que conseguiram escapar a este destino vivem escondidos sob anonimato, lutando pela sobrevivência. Entre eles está Logan, outrora conhecido pelo nome de Wolverine. Física e psicologicamente debilitado, Logan é contactado por Gabriela, que lhe pede ajuda para treinar Laura, uma jovem mutante com poderes idênticos aos seus, que precisa de um mentor. Realizado por James Mangold (Le Mans ‘66: O Duelo) e com Hugh Jackman, Dafne Keen, Patrick Stewart, Richard E. Grant, Boyd Holbrook e Stephen Merchant no elenco.

Corrida Mortal

Hollywood, 21h30

Numa América futurista, num cenário pós-industrial, numa prisão de alta segurança, os prisioneiros são obrigados pelos carcereiros a participar em violentas corridas de automóveis em arenas fechadas. Ames (Jason Statham), condenado por um crime que não cometeu, é confrontado com duas opções: apodrecer numa cela ou participar no mais brutal evento desportivo criado à face da terra. Assume então a identidade de Frankenstein, um dos pilotos favoritos do público e, conduzindo um carro transformado em arma mortal, entrará num desafio de três dias que poderá ser a sua última oportunidade de recuperar a liberdade.

Peregrinação

TVCine Edition, 22h10

Fernão Mendes Pinto ficou conhecido pela obra autobiográfica Peregrinação, em que relata uma das viagens feitas pelos portugueses ao Oriente. Com assinatura de João Botelho, este filme recria as aventuras contadas nesta obra maior da história da literatura portuguesa. Filmado na China, Japão, Índia, Malásia, Vietname e Portugal, tem o actor Cláudio da Silva como protagonista. É acompanhado no elenco por Cassiano Carneiro, Pedro Inês, Catarina Wallenstein, Maya Booth, Rui Morrison, Jani Zhao e Zia Soares, entre muitos outros.

SÉRIES

A Travessia

RTP2, 22h

Estreia desta série norueguesa de oito episódios que relata a relação que se estabelece, no início da Segunda Guerra Mundial, entre o Presidente Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos, e a princesa Märtha, da Noruega. Uma amizade que começa depois da ocupação nazi do país escandinavo e que leva a princesa e os filhos a tornarem-se refugiados políticos na Casa Branca americana. Märtha acaba a denunciar publicamente o regime alemão e a tentar sensibilizar a administração americana no sentido de se juntar aos esforços de guerra. Mas tudo tem um preço.

A Rainha do Sul

Fox Life, 23h

Chegamos à quinta e última temporada da série criada por M.A. Fortin e Joshua John Miller e inspirada no famoso romance La Reina Del Sur, do jornalista e escritor espanhol Arturo Pérez-Reverte. A série foi seguindo a expansão do império de narcotráfico liderado por Teresa Mendoza (Alice Braga). Nos primeiros episódios, o novo objectivo da rainha é expandir o seu domínio, incluindo os seus negócios em Nova Iorque.

DOCUMENTÁRIO

Nos Mares da Memória - Histórias de Uma Faina Maior

RTP2, 23h41

“Existem três tipos de homens: os vivos, os mortos e os que andam no mar”. Estreia de um documentário que oferece uma perspectiva histórica relativamente às artes de navegação e pesca, incluindo uma visão sobre a descoberta, por parte dos portugueses, dos mares gelados da Terra Nova e da Gronelândia, bem como a pesca do bacalhau, no século XV.

INFANTIL

Tico e Teco - Vida no Parque

Disney+, streaming

Tico e Teco são dois marotos clássicos e vamos segui-los nas aventuras e desventuras em que se metem, na sua vida num parque na cidade. O primeiro é o mais nervoso; o segundo, é o mais relaxado. Juntos, são o par perfeito de amigos que se adoram… e se enlouquecem. Contem com bolotas, personagens icónicas da Disney e várias surpresas.