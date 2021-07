Morreu Dusty Hill, baixista dos ZZ Top

Dusty Hill, baixista da banda norte-americana ZZ Top, morreu esta quarta-feira aos 72 anos. O músico estava na sua casa no estado do Texas.

A notícia da morte do baixista foi anunciada pelos outros músicos da banda rock, Billy Gibbons e Frank Beard, na página oficial do grupo.

“Estamos entristecidos pelas notícias de hoje [quarta-feira] de que o nosso ‘compadre’, Dusty Hill, morreu esta noite durante o sono na sua casa em Houston, no Texas”, pode ler-se na publicação feita no Instagram. “Juntamente com legiões de fãs do ZZ Top em todo o mundo vamos sentir saudados da tua presença constante, a tua natureza gentil e o compromisso duradouro de fornecer o ‘bottom’ aos ‘Top’. Vamos estar sempre ligados àquele ‘Blue Shuffle in C’.

Hill tinha sido operado recentemente a uma anca, intervenção cirúrgica que obrigou a um período afastado da banda, ausência que se iria estender à digressão anunciada para 2021-22 na América do Norte.