Presidente do IPMA alerta: Portugal tem de se preparar para cenários ambientais “francamente maus”

O geofísico Miguel Miranda realça que as actividades do sector primário, como a agricultura, têm de se preparar para situações de perturbação.

O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) disse, numa referência às alterações climáticas, que não há mais tempo para “discutir dúvidas” e que há que preparar a sociedade para cenários que “podem ser francamente maus”.

“Não temos mais tempo para discutir dúvidas, e se calhar vamos ter que ter políticas e perspectivas que sejam um bocadinho precaucionárias. Temos de nos preparar para vários cenários, e alguns podem ser francamente maus”, avisou o geofísico Miguel Miranda, numa mesa-redonda na conferência “Alterações climáticas: Que desafios para o sector agro-florestal nos próximos anos?”, que se realizou esta terça-feira no auditório da reitoria da Universidade Nova de Lisboa.

Segundo Miguel Miranda, as actividades do sector primário, como a agricultura, “têm de começar a preparar-se para situações que podem ser de alguma disrupção”.

“Vamos ter problemas de água doce e de solos, temos é que adaptar a nossa capacidade de utilização do solo aos recursos do meio natural”, frisou, defendendo, no caso da agricultura, o uso “muito mais inteligente da água” a par de “técnicas sofisticadas de cultivo”.

“As soluções são baseadas em ciência, seguramente, na tecnologia, seguramente, têm de respeitar o meio natural, seguramente, mas não podem depender dele”, assinalou Miguel Miranda.

Para o especialista em alterações climáticas Filipe Duarte Santos, presidente do Conselho Nacional do Ambiente e do Desenvolvimento Sustentável, é preciso apostar e incentivar a agricultura de precisão, “uma agricultura com muito maior atenção à gestão eficiente da água”, uma vez que, em Portugal, “a média de precipitação anual está a decrescer”.

Por outro lado, invocou que, no caso das florestas, responsáveis pelo sequestro de carbono, “vai ser necessário um grande esforço de reflorestação e prevenção de incêndios” para se cumprirem as metas europeias de descarbonização, de reduzir 55% das emissões até 2030, cerca de 3% das quais por sequestro florestal, e atingir a neutralidade carbónica em 2050.

Para a economista Filipa Saldanha, subdirectora do Programa Gulbenkian de Desenvolvimento Sustentável, a adopção de novas tecnologias “é absolutamente essencial” para aumentar o uso eficiente da água na agricultura, mas é preciso “capacitar os agricultores” para “as melhores práticas” sensibilizando-os para “os ganhos, benefícios” da utilização dessas tecnologias.

O presidente da Comissão Nacional de Acompanhamento do Plano de Recuperação e Resiliência, António Costa e Silva, que também participou na mesma mesa-redonda, apontou como caminhos para a sustentabilidade a alteração da dieta alimentar, a introdução de culturas agrícolas que consumam menos água ou a substituição do plástico por materiais de origem biológica.