É tempo de aliviar as restrições?

Nesta terça-feira realiza-se mais uma reunião no Infarmed onde peritos vão apresentar dados da pandemia aos decisores políticos. Levantar restrições ou continuar com cautela são dois caminhos possíveis para este mês de Agosto. Neste P24 ouvimos a entrevista de Sofia Neves a Raquel Duarte da Administração Regional de Saúde do ​Norte e do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP).

