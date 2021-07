Mais de metade dos portugueses (52%) já tem vacinação completa contra a covid-19

Mais de metade da população adulta portuguesa já tem a vacinação completa contra a covid-19, mostra o relatório de vacinação divulgado pela Direcção-Geral da Saúde (DGS) esta terça-feira.

De acordo com este documento semanal da DGS, 67% dos portugueses já recebeu pelo menos uma dose da vacina contra o novo coronavírus, num total de 6,8 milhões de pessoas.

No total, são mais de 5,3 milhões de pessoas que já receberam as duas doses – ou, no caso da Janssen, uma única inoculação – da vacina contra a covid-19, que reduz drasticamente o risco de internamento e doença grave.

Na última semana foram administradas 529.113 “segundas doses”, algo que aumentou de 47% para 52% a percentagem de portugueses com a vacinação completa. Por outro lado, foram inoculadas mais 283.715 pessoas contra a covid-19.

O alargamento da vacinação às camadas mais jovens fez-se notar novamente esta semana. Na faixa dos 25 aos 49 anos, já 72% dos indivíduos receberam pelo menos uma dose da vacina (na semana passada este número estava nos 66%), com 40% deste segmento (mais 10% do que no último boletim) a apresentar já um esquema de vacinação completo.

O auto-agendamento também foi aberto a pessoas com mais de 23 anos, sendo que 15% dos jovens com idades entre os 18 e os 24 anos já receberam pelo menos uma dose da vacina. Com vacinação completa estão 70.368, o equivalente a 9% deste segmento etário.

A taskforce de vacinação utilizou mais de 93% das doses recebidas pelo país: das 12.886.770 vacinas que chegaram a Portugal, foram distribuídas mais de 12 milhões (12043017).