José Homem de Mello. Cães como nós

Esta semana, no regresso do podcast 45 Graus, o convidado é José Homem de Mello, juiz de exposições caninas internacionais acreditado pela Federação Cinológica Internacional e criador de cães da raça basset hound. Já criou 15 cães campeões do mundo e venceu o prémio máximo na Exposição Canina Mundial de 1995, uma das únicas vitórias de um português nesta competição.

Tirando partido da experiência do convidado enquanto criador e juiz de exposições internacionais, fala-se sobretudo dos vários tipos de raças que existem - são quase 400 no total -, das diferentes funções, da história e do temperamento de cada raça.

Na verdade, embora o ser humano tenha vindo a fazer há milhares de anos uma selecção artificial na espécie canina, seleccionando os cães com melhores características para diferentes funções, a verdade é que as raças, tal como as conhecemos hoje, têm uma origem muito mais recente. Foi na Inglaterra do século XIX que surgiram as exposições caninas e, com elas, o movimento que levou à organização e ao apuramento das raças que originou a maioria das raças que conhecemos hoje.

O standard das exposições caninas é hoje definido pela Federação Cinológica Internacional, que divide as raças de cães em dez grupos (e ainda outro composto por raças que não foram aprovadas e catalogadas).

O episódio arranca a percorrer essa lista de dez grupos de raças para compreender o que distingue estes tipos, que vão desde os cães pastores aos de caça, passando pelos cães de companhia e os cães de guarda. José Homem de Mello fala sobre o que distingue os vários tipos de raça em termos de história, função ou aspecto.

A partir das funções das várias raças, a conversa navega pelas raças portuguesas (são várias) e uma série de outros temas. Fala-se sobre o exagero que houve no apuramento de algumas raças, gerando cães com sérios problemas de saúde, como o bulldog, que tem até dificuldade em respirar, e ainda sobre o movimento anti-corridas de galgos, as chamadas “raças perigosas”, as vantagens e desvantagens de escolher um cão rafeiro e a nova tendência de cruzar, propositadamente, cães de raças diferentes.

O anfitrião José Maria Pimentel começa por perguntar ao convidado: “de onde vem o cão, enquanto espécie?”

