Crime, dizem elas. Advogado ameaça processar quem se solidariza

Entre os que se solidarizaram com as duas raparigas que dizem ter sido vítimas de agressão sexual por quatro rapazes portugueses está o presidente do principado das Astúrias, Adrián Barbón, e a ministra da Igualdade, Irene Montero.

Versões opostas sobre o que aconteceu de sexta para sábado em Gijón, no Principado das Astúrias, no Norte de Espanha: duas raparigas dizem que foram forçadas a ter sexo e quatro rapazes negam. Nada mais comum num processo desta natureza. O advogado de defesa ameaça processar os detentores de cargos públicos que manifestaram solidários com as raparigas, assumindo-as como vítimas, desrespeitando a presunção de inocência dos rapazes.