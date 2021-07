Henrique Barros: “Novas variantes vão encontrar as crianças susceptíveis” se não existir vacinação

Se o actual ritmo de vacinação continuar igual e não se registar o surgimento de uma nova variante mais transmissível e cujos efeitos possam fintar a protecção concedida pela vacina, a previsão para os próximos meses é relativamente optimista. O epidemiologista Henrique Barros, do Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto (ISPUP) – e um dos participantes na reunião do Governo com peritos no Infarmed – insiste que a vacinação de crianças é fundamental para ajudar na contenção do vírus, alertando também para a necessidade de manutenção de medidas como o uso de máscara, distanciamento social e higienização por tempo indeterminado.