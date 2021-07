Providência cautelar do PDR e MPT quer que Constitucional proíba candidaturas autárquicas do Nós, Cidadãos!

Primeiro foi o pedido do PDR ao Tribunal Constitucional (TC), em Junho, para que fosse suspenso e extinto o partido Nós, Cidadãos! por violar a lei dos partidos ao não apresentar contas há quatro anos; agora o MPT juntou-se-lhe e ambos pedem que o partido seja impedido de “apresentar candidaturas” às eleições autárquicas. Caso o TC não decida em tempo útil, o PDR e o MPT avisam que irão impugnar as eleições de 26 de Setembro “em todas as comarcas” em que o partido Nós, Cidadãos! “apresente candidaturas isoladamente ou em coligação e, inclusive, uma queixa no Tribunal Europeu.