Marcelo pressiona Costa a aliviar medidas: “Estou irritantemente optimista”

No final da ronda de apresentações dos especialistas na reunião do Infarmed desta terça-feira de manhã, o Presidente da República declarou-se “irritantemente optimista”, numa referência a uma expressão frequentemente usada pelo primeiro-ministro, António Costa. “Houve aqui uma ligeira inversão de posições”, declarou Marcelo, que nos últimos meses se “desalinhou” com a estratégia do Governo no combate à pandemia. A partir da primeira fila, António Costa respondeu a Marcelo e o Presidente retorquiu: “Não, não, mas digo eu, eu assumo: o senhor primeiro-ministro optimista, moderado, realista; eu, de vez em quando, irritantemente optimista”.

Para sustentar o seu optimismo, Marcelo Rebelo de Sousa sublinhou que os especialistas de saúde mostraram “sensibilidade” e deram uma “esperança reforçada que se chama vacinação”, acrescentando que caberá agora aos decisores políticos decidirem – no próximo Conselho de Ministros, esta quinta-feira – se aliviarão ou não as medidas em vigor.

“A primeira ideia que retive é onde avança a vacina recua o vírus”, começou por assinalar na sua intervenção, notando que a incidência é mais grave nos não-vacinados. “Só uma pequena parte com as duas tomas é que está internado ou nos cuidados intensivos. São casos esporádicos, mas marginais”, vincou. “A segunda ideia é que o R(t) [o índice de transmissão do vírus] tem vindo lentamente a descer em todas as regiões, com altos e baixos, mas tem vindo a descer”, notou, uma vez mais sublinhando que a vacinação permite não só reduzir a gravidade da doença, mas também a sua transmissibilidade.

Insistindo na eficácia da vacinação e no “esforço” dos especialistas para dar “o espaço de manobra de decisão”, ao apresentar dados em relação aos internamentos e óbitos que mostram que a taxa de incidência não se reflecte de forma alarmante nas hospitalizações, Marcelo fez uma leitura positiva das conclusões apresentadas. Mas pede ao Governo que seja claro na comunicação. “Fiquei com a sensação que é muito importante que essas linhas [de desconfinamento] sejam simples na sua apresentação às pessoas”, afirmou.

Marcelo Rebelo de Sousa destacou também a intervenção de Henrique Barros não só em relação à reparação para o próximo Inverno, mas especialmente em relação à importância de vacinar as crianças. “É uma ideia forte e dada a tempo para os pais pensarem e assumirem a importância de tratar disso atempadamente”, considerou o Presidente da República.

O Presidente da República elogiou ainda o “esforço enorme para adquirir e conseguir vacinas em tempo recorde para não deixar os stocks descerem” e para manter “um nível notável de vacinação”, tal como minutos antes o vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, coordenador da task force que planeia a vacinação, tinha afirmado. “A vacinação é chave na vida dos portugueses e o ritmo a que tem sido processada é excepcional”, disse. “Não se imagina o que tem sido o ritmo dos profissionais de saúde nos centros de vacinação”, acrescentou.

Marcelo insistiu também "na maioria esmagadora dos casos as vacinas produzem efeitos" e que isso se verifica “em todas as idades”, um dado que apontou como "importante para a minoria que ainda tem dúvidas sobre a vacinação”.