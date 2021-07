O início da guerra na Guiné

O início da década de 60 marcaria o princípio do fim do colonialismo português nas suas colónias africanas. Com efeito, uma série de acontecimentos (incluindo o início das guerras coloniais) vieram abalar os alicerces de um do Estado Novo em crise. Ameaçado por fatores conjunturais e pelo isolamento internacional que os emergentes movimentos de libertação saberiam aproveitar, atravessaria um período muito atribulado nos primeiros meses de 1961.