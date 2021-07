“Era um cocktail para mim, e outro para o meu cão, por favor”

Em Londres, no After Bark, os cães podem acompanhar os donos num copo - há cocktails sem álcool à disposição dos nossos melhores amigos.

O bar chama-se After Bark, fica em Londres e está a revolucionar o conceito de levar os animais aos cafés: serve bebidas aos animais de estimação, oferecendo puptails (combinação da palavra puppy, cachorro, com a palavra cocktails) como Bloodhound Mary ou Barkarita aos cães que estão a acompanhar os donos.

“Acho que todos queremos ter uma vida. Quando alguém é um tutor de cães, pai de cães, sente-se muito mal quando os deixa sozinhos em casa”, disse Jamie Swan, que abriu o bar e café em Junho.

No bar, servem-se refrescos e lanches à base de plantas para que os melhores amigos de quatro patas também possam ser parceiros de bebida. Os puptails não têm álcool, mas os cães podem saborear um Howlapaw Sling de sumo de cenoura crua ou um Great Expawlor, uma tábua cheia de shots de sumo de maçã e beterraba crua.

Os donos e os seus animais de estimação também podem compartilhar guloseimas Lick & Mix. “Aqui as pessoas podem ficar com eles. Podem compartilhar a experiência com os seus cães”, disse Swan.

Ter uma vida social activa e passar tempo de qualidade com animais de estimação é uma forma de aliviar a ansiedade que algumas famílias estão a sentir depois das mudanças provocadas pela pandemia da covid-19, refere. “Em especial quando as pessoas ficam com ansiedade depois de se separarem dos cães que acolheram nas suas vidas.”

After Bark é o mais recente investimento do centro comunitário para cães e humanos Barkney Wick na zona de Hackney Wick, em Londres. Nas noites de quinta-feira, muitos dos clientes que frequentam o bar são donos recentes de animais adoptados durante a pandemia.

Abigail Davis adoptou Coco, um pug, pois percebeu, ao trabalhar em casa, que poderia dar ao cão a atenção de que ele precisava. Também o labrador Bertie foi adoptado pelos donos Tom e Laurence em Fevereiro pelo mesmo motivo.

“Sou um grande fã de cocktails... adoro vir aqui à quinta-feira, à sexta-feira, e é tão bom poder trazê-lo e saber que ele pode divertir-se num ambiente descontraído”, disse Dom Moore .

O centro também tem uma espécie de creche para cães e, durante o dia, há um café, em funcionamento até as portas do After Bark abrirem.