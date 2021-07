Nos camarins com Drag Queens

Ouve-se o ecoar das palmas ao percorrer a Rua da Imprensa Nacional. Nos camarins do Trumps Club, em Lisboa, a azáfama de uma noite de trabalho é encarada com optimismo. Antes de um espectáculo, são precisas horas para esculpir a face, aplicar purpurinas e vestir a pele de outros.

No entanto, mais do que alguém que veste indumentárias excêntricas, Drag Queens são personagens que se expressam por meio de manifestações artísticas, como a dança, o canto, o humor e a interpretação. A arte do transformismo, irreverente e disruptiva, enche os bares dos grandes centros urbanos e desconstrói barreiras associadas à heteronormatividade.

Neste episódio do Repórter 360, produzido pela ESCS FM (rádio da Escola Superior da Comunicação Social) e em parceria com o PÚBLICO, Joana Simões, Margarida Alves e Marta Carvalho procuram desconstruir papéis de género e quebrar estereótipos.

Ouviram as vozes de jovens Drag Queens, todos eles na casa dos vinte anos: Dennis Correia (Lexa Black), Diogo Sousa (Blue Velvet) e Pedro Delgado (Sylvia Koonz)

Reportagem de Joana Simões; Margarida Alves e Marta Carvalho; Coordenadoria de Inês Malhado e Mariana Serrano; Genérico de Luís Batista e design de Cláudia Martina.

