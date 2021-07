As batatas fritas mais caras do mundo custam 200 dólares e são polvilhadas com ouro

Restaurante fica em Manhattan, Nova Iorque, e já detinha os recordes do Guinness para o hambúrguer e gelado sundae mais caros do mundo. As Crème de la Crème Pomme Frites custam 200 dólares, cerca de 170 euros.

Este artigo é para Jerome Powell. Sempre à procura de sinais de inflação, o presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos pode querer aparecer pelo Upper East Side de Manhattan, em Nova Iorque, onde um prato de batatas fritas por 200 dólares (cerca de 170 euros) amplia a definição de haute cuisine.

O restaurante Serendipity 3 já detém recordes mundiais para o hambúrguer (250 euros) e gelado sundae (848 euros) mais caros do mundo. Desta feita, se a pergunta é “Quer batatas fritas a acompanhar?”, a resposta é um categórico sim. Os recordes mundiais do Guinness já certificaram a proeza e, a partir de 13 de Julho, as batatas fritas do restaurante são oficialmente as mais caras do mundo.

“O Serindipity é realmente um lugar feliz”, afirma o director criativo e chef Joe Calderone. “As pessoas vêm aqui para celebrar, por vezes mesmo para escapar à realidade da vida”.

Foto REUTERS/Eduardo Munoz Foto REUTERS/Eduardo Munoz Foto REUTERS/Eduardo Munoz

As Crème de la Crème Pomme Frites começam como batatas chipperbec. São escaldadas em vinagre e champanhe, depois fritas em gordura de ganso pura — não óleo — não uma, mas duas vezes, tornando-se estaladiças por fora e fofas por dentro.

Polvilhadas com ouro comestível e temperadas com sal e azeite de trufa, são servidas num prato de cristal com uma orquídea, trufas em rodelas finas e molho mornay. O molho também é impregnado com trufas, um raro cogumelo sazonal. “A trufa é a principal estrela aqui”, explica o chef executivo Frederick Schoen-Kiewert.

Como muitos restaurantes, o Serendipity esteve fechado durante a pandemia de covid-19 e os chefs pensaram que as luxuosas batatas fritas seriam uma boa maneira de anunciar o seu regresso. Está a funcionar. Há uma lista de espera de oito a dez semanas para as experimentar.

“Tem sido um ano e meio difícil para todos, e precisamos de nos divertir um pouco agora”, afirma Joe Calderone.