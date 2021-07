Multidões, abraços, música aos berros: eis o primeiro festival na era pós-covid no Reino Unido

O "dia da liberdade" chegou ao Reino Unido no dia 19 de Julho. As máscaras caíram e as portas foram quase todas abertas. Apesar dos 50 mil casos diários que se assinalavam, o Governo britânico permitiu o retorno da normalidade — com discotecas e bares e encherem-se de pessoas para festejar a decisão.

Apesar de médicos e cientistas se terem mostrado preocupados com o regresso repentino à normalidade, o plano manteve-se e, este fim-de-semana, os ingleses até puderam desfrutar de um festival. O Latitude, em Suffolk, Inglaterra, foi um dos maiores eventos a acontecer no país desde que as restrições foram levantadas. O festival de quatro dias, que começou na última quinta-feira e terminou no domingo, esperava atrair 40 mil pessoas. Para entrar, era necessário mostrar o certificado de vacinação ou um teste negativo à covid-19, mas, lá dentro, era o mundo pós-covid: multidões, abraços, beijos, música aos berros. Quem tem saudades?