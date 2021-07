Henrique, o (bom) Agitador

Neste início de mandato, ninguém tira já ao novo presidente do Supremo a primeira boa impressão que causou.

Tive o gosto de conhecer o conselheiro Henrique Araújo em exames orais de admissão ao Centro de Estudos Judiciários e logo concluí pela sua inteligência e argúcia, grande domínio técnico-jurídico, capacidade empática e de gerar consensos. Daí que tenha sido com grande satisfação que recebi a notícia da sua eleição como presidente do STJ (Supremo Tribunal de Justiça) e, por inerência, do Conselho Superior da Magistratura (CSM).