Seul e Pyongyang restauram comunicações cortadas há mais de um ano

“As chamadas telefónicas e os faxes para troca de documentos com a Coreia do Norte funcionam agora normalmente”, declarou o Governo sul-coreano.

A Coreia do Sul e a Coreia do Norte restauraram esta terça-feira os canais de comunicação entre os dois países, cortados há pouco mais de um ano depois de Pyongyang ter ameaçado desmantelá-los em protesto pelo lançamento de propaganda por parte de Seul na fronteira entre as duas nações, no paralelo 38.

De acordo com várias fontes citadas pelo jornal sul-coreano Hankyoreh, o presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, e o líder norte-coreano, Kim Jong-un, chegaram a este acordo como “uma expressão de uma forte vontade de quebrar o gelo e reiniciar um processo de reaproximação entre as duas Coreias.”

O Ministério da Defesa da Coreia do Sul indicou em comunicado que “as autoridades militares da Coreia do Sul e da Coreia do Norte restauraram as suas linhas de comunicação e voltaram às operações normais a partir das 10h00 (hora local) de terça-feira, em aplicação do acordo entre os líderes.”

“As chamadas telefónicas e os faxes para troca de documentos com a Coreia do Norte funcionam agora normalmente”, declarou o Governo de Seul, antes de acrescentar que os dois países concordaram em manter conversas telefónicas duas vezes por dia, segundo a agência de notícias sul-coreana Yonhap.

O Ministério da Defesa sul-coreano destacou que “a linha de comunicação ocidental funciona bem, embora haja problemas técnicos na ligação oriental, mas continuamos a trabalhar para restaurá-la “, acrescentou.

A Coreia do Sul informou ainda que as comunicações por rádio entre os navios das duas Coreias por meio da rede de comunicação da marinha mercante também estão operando normalmente.

Foi também confirmado o restabelecimento das ligações a partir de Pyongyang, com a agência de notícias oficial norte-coreana (KCNA) a adiantar que o acordo foi alcançado após a troca de “cartas pessoais” entre os dois dirigentes.

Após um período de relativa acalmia, as relações entre a Coreia do Sul e a Coreia do Norte voltaram a ficar tensas no Verão passado quando grupos de desertores norte-coreanos lançaram panfletos de propaganda na fronteira entre os dois países. O incidente levou Kim Jong-un a cortar as linhas directas de comunicação com Seul.