Pelo menos um morto e quatro desaparecidos em explosão industrial na Alemanha

A explosão aconteceu às 9h40 horas locais (menos um hora em Portugal continental), em tanques de armazenamento num centro de gestão de resíduos que evoluiu para um incêndio, no estado federado da Renânia do Norte-Vestefália.

Pelo menos uma pessoa morreu, 16 ficaram feridas e quatro continuam desaparecidas na explosão num parque industrial de empresas químicas na Alemanha, que ocorreu esta terça-feira de manhã, na cidade de Leverkusen.

As autoridades de Leverkusen disseram, num comunicado, que a explosão no Chempark, que fica a cerca de 20 quilómetros a norte de Colónia, ocorreu em tanques de armazenamento de solventes, levantando uma grande nuvem negra no ar.

Inicialmente, tinham sido dadas como desaparecidas cinco pessoas, mas uma delas já foi encontrada morta, sendo para já a única vítima fatal deste acidente. A nota das autoridades referiu que quatro pessoas ficaram gravemente feridas, 12 tiveram ferimentos ligeiros e cinco pessoas estão desaparecidas.

“Estamos profundamente preocupados com este trágico acidente e a morte do nosso funcionário”, disse o chefe do Chempark, Lars Friedrich, num comunicado.

Os bombeiros que testaram o ar disseram que não parece haver perigo para os moradores das proximidades, depois de as autoridades inicialmente terem pedido às pessoas para se abrigarem.

A Currenta, a empresa que opera o parque industrial, disse que a explosão aconteceu às 9h40, horário local (8h40 horas em Portugal continental), em tanques de armazenamento no centro de gestão de resíduos e, em seguida, evoluiu para um incêndio.

“Foram accionadas sirenes e enviados alertas para avisar os moradores”, disse a Currenta no comunicado. O jornal Kölner Stadt-Anzeiger relatou que a explosão ocorreu no bairro de Bürrig, em Leverkusen.

A polícia de Colónia disse que um grande número de agentes policiais, bombeiros, helicópteros e ambulâncias de toda a região foram enviados para o local. A polícia pediu a todos os residentes que ficassem dentro de casa e alertaram as pessoas de fora de Leverkusen para evitar a região. As autoridades policiais também encerraram várias estradas importantes nas proximidades.

A nuvem de fumo, segundo o jornal, estava a mover-se para noroeste, em direcção às cidades de Burscheid e Leichlingen, que ficam na região administrativa de Colónia, no estado federado da Renânia do Norte-Vestefália.

O parque industrial químico está localizado muito próximo das margens do rio Reno.

A Currenta possui três unidades na região e mais de 70 empresas diferentes estão baseadas em Leverkusen, Dormagen e Krefeld-Uerdingen. Na cidade Leverkusen está localizada a sede da Bayer AG, uma das maiores empresas químicas e farmacêuticas da Alemanha.