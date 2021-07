Advogado de Britney Spears propõe novo curador para as finanças da cantora

O novo advogado de Britney Spears, Mathew Rosengart, pediu ao tribunal de Los Angeles para que o controlo das finanças da cantora passe para o contabilista público certificado Jason Rubin. A ser aprovada, a alteração resultará no afastamento do pai Jamie Spears do papel de curador da fortuna de Britney, que, segundo os documentos anexados ao pedido, inclui 2,7 milhões de dólares em dinheiro (2,3 milhões de euros) e 56,3 (47,7) milhões em investimentos e bens imóveis.

Esta não é a primeira vez que Britney Spears tenta afastar o pai do controlo do seu dinheiro, tendo o seu anterior advogado proposto o Fundo Bessemer para assumir essa responsabilidade — o tribunal não acedeu a afastar totalmente o progenitor, mas concordou em repartir a função entre este e a empresa que gere fortunas. No entanto, depois do depoimento emocionado de Britney Spears, no início de Junho, o Fundo Bessemer optou por pedir ao tribunal para o retirar da gestão.

A proposta para que seja Jason Rubin a assumir as rédeas das finanças de Britney Spears será analisada numa sessão agendada para 13 de Dezembro, e segue em contraciclo com a ideia de que Rosengart iria avançar já para pôr um ponto final à tutela. Afinal, o advogado irá tratar de um tema de cada vez, começando pela parte financeira.

Rubin, que estudou na Universidade da Califónia, é presidente e co-fundador da Certified Strategies, com uma vasta experiência com administrador de fortunas e curador designado por tribunal. “A minha experiência consiste em assuntos complexos envolvendo litígios de valores mobiliários, direito penal, imobiliário, propriedade intelectual, falência, litígio fiduciário, direito da família, direito do trabalho, reembolso de perdas reclamadas e outros litígios civis complexos em geral”, lê-se no seu perfil no LinkedIn​.

Uma tutela “estúpida” e “abusiva”

Passaram menos de 15 dias desde que Britney Spears ganhou o direito a escolher o seu próprio advogado — depois de o causídico nomeado pelo tribunal, que a representava desde 2008, Samuel Ingham, se ter demitido — e já há novidades quanto ao plano de acção para a cantora se livrar da tutela a que está sujeita há 13 anos, estando a próxima audiência marcada para 29 de Setembro.

Muita tinta tem corrido no último mês, desde que a cantora fez a primeira declaração emotiva, por videochamada, ao Supremo Tribunal de Los Angeles, em que descreveu a tutela a que está sujeita, desde 2008, como “estúpida” e “abusiva”, desabafando que quer a sua “vida de volta”. Semanas depois, Britney Spears voltou a dirigir-se à juíza Brenda Penny e apelou, em lágrimas, para destituir de imediato o pai do papel de tutor e curador da sua fortuna. “Está a permitir que o meu pai arruíne a minha vida”, acusou a cantora, dirigindo-se à magistrada. “Tenho de me livrar do meu pai e acusá-lo de abuso”, acrescentou, emocionada. Numa publicação recente no Instagram, a artista garantiu que não voltará a actuar enquanto Jamie Spears estiver envolvido nas suas finanças.

O ex-fenómeno adolescente, conhecida por sucessos como Toxic ou Baby one more time, contou, ainda, como sempre teve “muito medo” do pai. Nos papéis entregues, agora, em tribunal, Mathew Rosengart descreve a tutela como um “pesadelo kafkiano”, que se foi tornando “crescentemente tóxico e que simplesmente já não é sustentável”. O pedido para retirar Jamie Spears das finanças da filha é o primeiro passo para terminar a tutela. “Poderá chegar uma altura quando o tribunal será chamado a considerar se a tutela deverá ser totalmente terminada”, escreveu, ainda.

A advogada de Jamie Spears não comentou, até agora, o documento entregue em tribunal esta segunda-feira. No entanto, o pai da cantora já disse anteriormente que ama a filha e que continua a preocupar-se com o seu bem-estar. E Vivian Thoreen, que o representa, disse, no início deste mês, que muitas das acusações feitas por Britney Spears não são verdadeiras.

Também esta segunda-feira, a juíza concordou em dar mais tempo para que ambas as partes decidam se a tutora dos assuntos pessoais da princesa da pop, Jodi Montgomery — que diz receber múltiplas ameaças contra a sua integridade física — deverá ter direito a um segurança pessoal pago pelo tribunal.