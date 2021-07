Termas do Centro vão colher memórias e tradições relacionadas com as estâncias

O consórcio Termas do Centro lança esta terça-feira o projecto “Aldeias do Conhecimento”, uma iniciativa que até ao final do ano irá recolher memórias e tradições ligadas às 20 estâncias termais da região, somando mais de 400 registos audiovisuais.

O projecto apresentado esta terça-feira no Hospital Termal das Caldas da Rainha, considerado o hospital termal mais antigo do mundo, está a ser desenvolvido desde o início de 2020, contando já com “cerca de 60 registos audiovisuais disponíveis no portal que, no final, funcionará como um arquivo digital”, explicou Luís Costa, coordenador da associação Binaural Nodar, parceira da iniciativa.

O objectivo do projecto é, até ao final deste ano, realizar “pelo menos 20 entrevistas em cada um dos territórios das 20 estâncias termais do Centro”, reunindo em vídeo “cerca de 400 testemunhos” que podem incidir nas tradições locais, nas memórias de aquistas, nas experiências de hoteleiros e na ligação ao património histórico, cultural e ambiental das termas.

No portal online, as entrevistas podem ser acedidas directamente ou através de um mapa onde o utilizador pode escolher testemunhos ao clicar numa região específica. “Trata-se de criar conhecimento, com base nas memórias das pessoas ligadas à vivência das termas e das cidades ou aldeias termais, que ficará para memória futura e que as crianças e jovens de hoje poderão mais tarde visualizar”, afirmou o vice-presidente da Associação de Termas de Portugal e vereador na Câmara das Caldas da Rainha, Hugo Oliveira.

Para o coordenador da rede Termas Centro, Adriano Barreto Ramos, o projecto piloto “vai contribuir para a preservação das memórias, mas também para promover o território e a visitação destes locais”.

A rede Termas Centro, cujo promotor líder é a Associação das Termas de Portugal - Delegação Centro - é um projecto co-financiado pelos programas operacionais Centro 2020, Portugal 2020 e pela União Europeia, através do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER), no âmbito da Estratégia de Eficiência Coletiva PROVERE (Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos).

O programa “Aldeias do Conhecimento” insere-se num conjunto de projectos orçados em dois milhões de euros e que incluem, entre outras vertentes, a promoção e a investigação ligada às termas. No caso específico deste projecto, conta com um orçamento de 50 mil euros, dos quais 85% co-financiados pelo Centro 2020 e os restantes 15% suportados pelos associados do consórcio.

Integram o consórcio 20 estâncias termais da região Centro, nomeadamente as termas da Curia, do Luso e de vale da Mó (no distrito de Aveiro); Águas-Penamacor, Monfortinho e Unhais de Serra (distrito de Castelo Branco); Bicanho (distrito de Coimbra); Almeida -- Fonte Santa, Longroiva, Manteigas e Cró (distrito de Castelo Branco); Caldas da Rainha e Piedade (distrito de Leiria); Vimeiro (distrito de Lisboa); Ladeira de Envendos (distrito de Santarém); Alcafache, Carvalhal, Caldas da Felgueira, Sangemil e São Pedro do Sul (distrito de Viseu).