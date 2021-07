O que ainda vale a pena acompanhar na jornada olímpica

Depois de uma madrugada marcada para Portugal pelo quinto lugar de Yolanda Sequeira no torneio olímpico de surf, que termina esta manhã, a jornada em Tóquio tem a final da ginástica artística feminina por equipas como ponto alto.

Também há ainda vários portugueses para seguir nesta terça-feira. Maria Caetano, João Miguel Torrão e Rodrigo Torres competem a partir das 9h na final do Grande Prémio de ensino equestre por equipas, já depois de Raquel Queirós disputar a prova de cross country de BTT. Às 11h30, Marcos Freitas defronta o chinês Fan Zhendong, número 1 do ranking mundial, nos oitavos-de-final do torneio de singulares de ténis de mesa.

Nas eliminatórias de natação, Ana Monteiro entra em competição nos 200m mariposa femininos às 11h30 e uma hora mais tarde José Paulo Lopes de volta à piscina nos 800m livres masculinos, depois de já ter batido o seu recorde pessoal nos 400m estilos. A manhã no centro aquático terá também as eliminatórias dos 100m livres.

Às 11h, as atenções viram-se para o Ariake Centre, onde se decide o título colectivo da ginástica artística feminina. O favoritismo é dos Estados Unidos, mesmo se a estrela Simone Biles não pareceu no seu melhor nas qualificações. A principal concorrência vem da China e das representantes russas em Tóquio.

No râguebi, disputam-se a partir das 9h os quartos-de-final do torneio masculino, que terminam com a selecção das Fiji, detentora do título, frente à Austrália, enquanto a Nova Zelândia defronta o Canadá. Também se joga a última jornada da fase de grupos do futebol feminino, quando apenas a Suécia e a Grã Bretanha estão já apuradas. Começa com o Estados Unidos-Austrália (9h) e termina com o Brasil-Zâmbia (12h30).