Supertaça vai ter público nas bancadas

O jogo entre o Sporting e o Sporting de Braga do próximo sábado, em que se disputa a final da Supertaça Cândido de Oliveira, vai contar com público nas bancadas. A lotação é de 33 por cento e vai ser exigido certificado digital ou teste negativo.

A decisão foi tomada pela Direcção-Geral da Saúde em sintonia com o Governo e a Federação Portuguesa de Futebol (FPF), pode ler-se em comunicado.

Os adeptos que possuam bilhete para o jogo terão ainda de apresentar o certificado digital com a vacinação completa, um teste PCR com resultado negativo realizado até 72 horas antes da partida, um teste antigénio negativo realizado até 48 horas antes e uma temperatura corporal inferior a 38 ºC. Será também obrigatório o uso permanente de máscara e a manutenção do distanciamento físico.

A FPF informou também que, em colaboração com a Cruz Vermelha Portuguesa, vai disponibilizar testes antigéneo para os portadores de bilhetes para a Supertaça. A operação vai decorrer nos dias 30 e 31 de Julho no Estádio José Alvalade e no Estádio Municipal de Braga e os testes terão um custo de 10 euros, valor comparticipado pela FPF.

De modo a facilitar o acesso ao Estádio Municipal de Aveiro, os adeptos com bilhete para o jogo devem estar munidos de uma “pulseira específica para o evento”, que poderá ser adquirida nos estádios do Sporting e do Sp Braga (nos dias 29, 30 e 31) ou no Municipal de Aveiro (no dia 31 de Julho).

A possibilidade de existir público na Supertaça tinha sido levantada pela ministra da Saúde, Marta Temido, depois da reunia com peritos no Infarmed. “Em relação ao público nos eventos organizados em ambiente aberto, aquilo que ficou hoje referido pelos peritos foi que há, face a esta situação de aumento da vacinação, possibilidade de fazer essa abertura”, adiantou Marta Temido, contrapondo uma “maior restrição” para eventos que decorram em espaços fechados e citando a recomendação dos especialistas para um maior arejamento desses recintos.

Os bilhetes para a partida entre o Sporting e o Sp Braga vão estar à venda a partir do dia 29 de Julho.