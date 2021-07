Simone Biles erra, lesiona-se, abandona a final e EUA perdem

Um erro é inesperado. Dois são quase inéditos. Três já são demasiados para quem se chama Simone Biles. A norte-americana, tetracampeã olímpica de ginástica artística no Rio 2016, já tinha mostrado más sensações nas rondas preliminares da ginástica e adensou essas dúvidas nesta terça-feira.

Biles lesionou-se em plena final feminina por equipas e desfalcou a selecção dos Estados Unidos de Tóquio 2020, que acabou por perder a prova para a Rússia. Na final colectiva, a ginasta começou por cometer um erro no exercício do salto, falhando a recepção ao solo com um passo de recurso bastante largo (pontuou 13,766, bem abaixo do esperado e dos padrões de Biles).

Olympic pressure is ruthless. Simone Biles looked uneasy just prior to her unsuccessful vault, and subsequent pulling out of the Olympic team event. The evasive eyes and unsettled body language are clear signs of discomfort. Probably working hard to find stability and focus. pic.twitter.com/BzrkX1DmFk — Geir Jordet (@GeirJordet) July 27, 2021

Biles acabou por abandonar a zona de competição e voltou, pouco depois, com o pé coberto de ligaduras, para abraçar as colegas Grace McCallum, Sunisa Lee e Jordan Chiles. “Simone Biles retirou-se da competição final por equipas devido a motivos médicos. Ela será diariamente avaliada para determinar uma autorização médica para futuras provas”, lê-se numa publicação da USA Gymnastics no Twitter.

Official statement: "Simone Biles has withdrawn from the team final competition due to a medical issue. She will be assessed daily to determine medical clearance for future competitions."



Thinking of you, Simone! pic.twitter.com/QA1GYHwWTv — USA Gymnastics (@USAGym) July 27, 2021

A equipa norte-americana perdeu então a medalha de ouro conquistada há cinco anos, no Rio de Janeiro (e vencia consecutivamente desde Atenas 2004), passando o testemunho para a Rússia, que surgiu representada por Vladislava Urazova, Viktoria Listunova, Angelina Melnikova e Lilia Akhaimova, sob a bandeira do Comité Olímpico Russo. As vencedoras totalizaram 169,528 pontos, superando as rivais dos Estados Unidos, segundas classificadas, com 166,096, e da Grã-Bretanha, que conquistaram a medalha de bronze, com 164,096.

Simone Biles assistiu a tudo isto de fato de treino, já fora dos aparelhos onde provavelmente seria um factor-chave para a equipa americana, e foi uma apoiante entusiasta em todos os exercícios das colegas. Na cerimónia do pódio, apesar da medalha de prata, Biles não deixou, porém, de estar divertida e sorridente, como é seu hábito.

Lesão?

Em Tóquio, Simone Biles já tinha mostrado sinais de ser, afinal, apenas humana. Nas rondas preliminares da ginástica, cometeu pequenos erros, incomuns, que evidenciaram um momento de forma inesperadamente baixo, problemas físicos ou limitações emocionais. Ou então seria apenas um dia mau.

Apesar da versão oficial de problemas físicos, a estação televisiva NBC vai avançando que poderá tratar-se de uma limitação mental na ginasta norte-americana. Esta teoria vai, de resto, ao encontro de um desabafo de Biles nas redes sociais, na segunda-feira, onde dizia sentir “ter o peso do mundo nos ombros”. “Sei que faço parecer que a pressão não me afecta, mas caramba: por vezes é difícil”, acrescentou, com um riso.

Aly Raisman, ex-ginasta olímpica da equipa dos Estados Unidos, abordou à NBC o que se passou com Biles. “Penso que a Simone é a maior história destes Jogos, por isso isto é realmente devastador”, disse. “Mas penso que também é importante pensar na pressão que tem sido exercida sobre ela. Ela é humana e penso que, por vezes, as pessoas esquecem-se disso. E a Simone, tal como todos os outros, está a fazer o melhor que pode”.

Seja qual for a limitação de Biles - desportiva, física ou mental -, o certo é que a primeira final individual, no all-around, marcada para quinta-feira, está sob um tremendo ponto de interrogação. As restantes quatro finais de aparelhos estão agendadas para a próxima semana.