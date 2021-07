Fu Yu eliminada na terceira ronda do ténis de mesa

Fu Yu foi nesta terça-feira eliminada na terceira ronda do torneio feminino de singulares de ténis de mesa dos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, ao perder com a japonesa Mima Ito por 4-1.

A portuguesa, 32.ª pré-designada do torneio, caiu ante a japonesa, terceira favorita da prova e já medalha de ouro nos pares mistos de Tóquio 2020, pelos parciais de 11-9, 5-11, 11-5, 11-4 e 11-5.

O ténis de mesa feminino luso fica, assim, sem representantes, depois de Shao Jieni ter caído na segunda ronda, com a modalidade a ter ainda Marcos Freitas no torneio individual masculino e a equipa de homens no torneio colectivo.