Faltou uma boa onda para Yolanda Sequeira lutar pelas medalhas

Faltou uma última boa onda para Yolanda Sequeira apurar-se para as meias-finais do torneio de surf nos Jogos Olímpicos de Tóquio. No primeiro heat dos quartos-de-final femininos, a surfista algarvia perdeu com a sul-africana Bianca Buitendag e ficou-se pelo diploma na estreia da modalidade nos Jogos Olímpicos.

Numa manhã de chuva e vento na praia de Tsurigasaki, a portuguesa teve as suas melhores ondas pontuadas com um total de 5,43, enquanto a sul-africana conseguiu 9,50. Yolanda segurou a prioridade durante dez minutos à espera da onda que a levasse para as meias-finais e para a disputa das medalhas, mas nunca apareceu e as suas duas tentativas finais não foram o que precisava.

Ainda assim, foi uma participação meritória para Portugal na estreia olímpica do surf. Yolanda Sequeira foi quem mais se destacou, chegando aos quartos-de-final depois de ter eliminado na ronda anterior a n.º 2 do ranking, a francesa Johanne Defay. Também Teresa Bonvalot chegou à fase das eliminatórias, acabando por ser derrotada pela brasileira Silvana Lima.