Campeã olímpica China perde, campeã mundial Sérvia vence

A surpresa da segunda jornada da modalidade foi a derrota da campeã em título China, que a coloca no último lugar do grupo e em risco de não seguir para os quartos-de-final.

Terminada a segunda jornada da ronda preliminar de voleibol feminino, o destaque vai para a derrota da China, campeã olímpica em título, diante dos Estados Unidos da América (0-3), um resultado que pode deixar a selecção chinesa em perigo de não passar à fase seguinte.

O triunfo pelos parciais de 29-27, 25-22 e 25-21 deixou as americanas na liderança do grupo B, ao contrário das chinesas que são últimas classificadas.

A selecção brasileira também não teve uma tarefa fácil contra a República Dominicana, tendo apenas conseguido a vitória ao quinto set (22-25, 25-17, 25-13, 23-25 ​​e 15-12). Com este triunfo, o Brasil continua sem perder no grupo A e tem o lugar aos quartos-de-final praticamente garantido.

A Sérvia, actual campeã mundial e uma das favoritas para as medalhas, bateu o Japão com os parciais de 25-23, 25-16 e 26-24. As sérvias lideram o grupo com seis pontos, tendo até ao momento vencido os dois encontros por três sets a zero.

Vitória também para a selecção de Itália sobre a Turquia por 3-1, com os parciais de 25-22, 23-25, ​​25-20 e 25-15, o que lhe valeu o segundo lugar do Grupo B, atrás dos EUA.

O Comité Olímpico Russo derrotou a selecção da Argentina por 3-0, com os parciais de 25-19, 25-15 e 25-13. A segunda jornada encerrou com o jogo entre a Coreia do Sul e o Quénia, com uma vitória das coreanas por 3-0 (25-14, 25-22 e 26-24).