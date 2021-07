Terça, na TV: entre Novos Mundos Selvagens e Roswell, New Mexico, há acção, desporto e um clássico português

CINEMA

A Ilha

Fox Movies, 21h15

Em meados do século XXI, Lincoln (Ewan McGregor) é um dos habitantes de um aparentemente perfeito, mas rigorosamente controlado, complexo. Tal como a grande maioria dos habitantes desse complexo, Lincoln sonha ser escolhido para ser enviado para a ilha - o único lugar não controlado do planeta. É então que descobre que tudo na sua vida é mentira e que ele vale mais morto que vivo. Juntamente com Jordan (Scarlett Johansson), outra residente do complexo, tenta uma ousada fuga para o desconhecido mundo exterior. Mas terá que lutar desesperadamente para sobreviver, pois vai ser implacavelmente perseguido.

Exterminador Implacável: Destino Sombrio

TVCine Top, 21h30

Mais de duas décadas depois de Sarah Connor impedir o Dia do Julgamento, a sua luta recomeça quando percebe que uma nova estirpe de ciborgue foi enviada do futuro pela Skynet, o sistema informático que controla as máquinas e que está determinado a exterminar a raça humana. O objectivo já não é o seu filho John, mas a jovem Dani Ramos. Linda Hamilton e Arnold Schwarzenegger regressam à pele das suas icónicas personagens, na continuação da história narrada por James Cameron, sobretudo em Exterminador Implacável 2: O Dia do Julgamento, que assume o papel de produtor. A realização é de Tim Miller (Deadpool). Mackenzie Davis, Natalia Reyes, Gabriel Luna e Diego Boneta juntam-se ao elenco.

As Bodas de Deus

TVCine Edition, 23h55

João de Deus (João César Monteiro) arrasta-se por um parque solitário e frio. Neste ambiente verde e gelado duas sombras se encontram: a sua e a de um enviado de Deus (Luís Miguel Cintra) que chega para lhe entregar uma mala cheia de dinheiro. Mala em mão, João de Deus ouve um alvoroço no lago. Esconde a mala, dirige-se à água e encontra Joaninha (Rita Durão) que se afoga. Sem hesitar, lança-se ao lago e retira o corpo frio, pronto a receber os primeiros socorros. Uma vez recuperada a consciência, Joaninha é levada para um convento de freiras onde receberá bons tratos. O passo seguinte é recuperar o dinheiro que ficou dentro da mala.

DOCUMENTÁRIO

Novos Mundos Selvagens

RTP2, 16h01

São três os episódios, hoje em estreia, que constituem esta série documental através da qual viajamos por, respectivamente, três santuários do mundo animal que estão a beneficiar de projectos de reflorestação e recuperação de habitats naturais. Entre biólogos e ecologistas, acompanhamos o trabalho de homens e mulheres empenhados em revitalizar as planícies do Kalahari, as grandes pradarias sul-americanas ou o mato africano.

SÉRIES

Hipócrates

Filmin, streaming

Estreia da segunda temporada desta série médica francesa que teve início em Abril, em França, e surge agora em Portugal. Se a primeira época da série se ocupava com o facto de os estagiários se verem obrigados a tomar conta do hospital, a nova temporada traz outra crise, bem contemporânea na sua temática ambientalista, em que os hospitais terão de lidar com as consequências graves de uma vaga de frio que sobrecarrega o sistema de saúde. Uma criação de Thomas Lilti, o realizador de Médico de Província.

Roswell, New Mexico

HBO, streaming

Roswell é uma cidade americana que carrega o rumor de ter sido o local do despenhamento de um OVNI. Já inspirou uma série de livros — Roswell High, de Melinda Metz — que, por sua vez, inspirou uma série sobre extraterrestres adolescentes a viverem entre os humanos em Roswell, no Novo México, que durou entre 1999 e 2002 e por cá passou na RTP2. E, em 2019, surgiu uma nova adaptação ao pequeno ecrã desta trama literária que agora se centra em pessoas consideradas imigrantes ilegais — mas não só. A terceira temporada traz revelações chocantes e um pouco de romance.

DESPORTO

Jogos Olímpicos de Verão 2020 - Tóquio

RTP2, 7h e 21h04

Continuamos em dias de provas destes Jogos Olímpicos. Depois de uma manhã dedicada ao que está a acontecer em Tóquio, à noite, exibem-se os melhores momentos do dia.