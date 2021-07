Morreu o baterista Joey Jordison, um dos fundadores dos Slipknot

Morreu Joey Jordison, ex-baterista e um dos fundadores da banda norte-americana de metal Slipknot. A morte do músico, de 46 anos, ocorreu na segunda-feira, mas foi divulgada apenas esta terça-feira pela família, escreve a revista especializada Rolling Stone.

Joey terá morrido pacificamente a dormir, de acordo com a declaração publicada pela família, mas não foi apontada uma causa de morte concreta.

“A morte do Joey deixou-nos com um vazio nos corações e com sentimentos de tristeza indescritíveis. Para os que conheciam o Joey, percebiam a sua inteligência rápida, a sua personalidade gentil, coração gigante, e todo o amor pela família e música. A família do Joey pede que os amigos, fãs e órgãos de comunicação social respeitem a necessidade de privacidade e paz neste momento incrivelmente difícil”, pode ler-se na declaração assinada pela família e divulgada na Rolling Stone.

O funeral do baterista será uma cerimónia privada.

Joey deixou os Slipknot em 2013. Em entrevista, explicou que a saída tinha sido motivada pelo facto de estar a lutar contra uma doença neurológica. “Não conseguia tocar mais. É uma forma de esclerose múltipla, algo que não desejaria ao meu pior inimigo”, afirmou o baterista, citado pelo PitchFork.