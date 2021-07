Festival Porto/Post/Doc chega em Novembro para adiar o fim do mundo

O filme mudo Maria do Mar, de Leitão de Barros, abrirá em Novembro o festival Porto/Post/Doc, numa edição dedicada às “ideias para adiar o fim do mundo”, foi esta terça-feira anunciado pela organização.

O tema é inspirado num livro homónimo do ambientalista indígena brasileiro Ailton Krenak. No programa central serão exibidos Who We Were, de Marc Bauder, mostrado este ano em Berlim, com uma reflexão de investigadores e intelectuais sobre a ciência e o futuro, o premiado Amanhã, de Cyril Dion e Mélanie Laurent, que recebeu um César para o melhor documentário em 2016, e Nuestra voz de tierra, memoria y futuro, filme de 1981 da antropóloga Marta Rodríguez e do fotógrafo Jorge Silva, um casal de colombianos. A programação principal inclui ainda Antropocene: The Human Epoch, de Jennifer Baichwall, e White Cube, de Renzo Marten. O programa de curtas integra três trabalhos de Rosa Barba (Aggregate States of Matters, Bending to Earth e Disseminate and Hold), assim como a obra Birds In the Earth, de Marja Helander.

A par do cinema, haverá ainda três debates conduzidos por jornalistas sobre a Terra (moderado por Raquel Ribeiro, jornalista freelance), a Comunidade (moderado por Abel Coentrão, do jornal PÚBLICO) e a Liberdade (moderado por Ricardo Alexandre, da TSF).

A abertura da oitava edição do Porto/Post/Doc, em 20 de Novembro, acontecerá em jeito de homenagem ao cinema português com a exibição de Maria do Mar (1930), numa sessão que contará com música ao vivo pela Orquestra Sinfonietta de Lisboa, com direcção musical de Vasco Pearce de Azevedo, a partir de uma partitura original escrita por Bernardo Sassetti para o restauro de 2000. Tal como nas edições anteriores, o festival portuense mantém a estrutura competitiva e programática dos últimos anos, integrando obras nacionais e internacionais — mais detalhes sobre a programação serão revelados nos próximos meses.

A oitava edição do Porto/Post/Doc está marcada para os dias 20 a 30 de Novembro, nas salas do Teatro Municipal do Porto, do Cinema Passos Manuel e do Coliseu, na Casa Comum da Reitoria da Universidade Porto e no Planetário do Porto - Centro Ciência Viva.

À semelhança do que aconteceu em 2020, em contexto de pandemia, o festival contará com uma extensão online, com grande parte dos filmes seleccionados.