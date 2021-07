Escolher as crianças como alvo da indústria do tabaco “é um acto criminoso”

É a primeira frase do relatório, surgindo ainda antes do índice do documento com mais de 100 páginas: “Os sistemas electrónicos de entrega de nicotina [ENDS, na sigla em inglês] são viciantes e nocivos.” Logo a seguir surgem as principais preocupações da Organização Mundial da Saúde (OMS) que esta terça-feira divulgou um novo relatório sobre a epidemia do tabaco. Portugal destaca-se nas listas dos países com mais medidas de controlo, mas sobretudo no mais restrito grupo de países que mais taxa estes produtos.