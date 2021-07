Bezos oferece à NASA 2000 milhões de dólares em troca de um contrato para uma missão à Lua

Depois da sua recente viagem ao espaço, o empresário milionário Jeff Bezos diz que oferece à NASA até 2000 milhões de dólares se a agência espacial norte-americana conceder à sua empresa, a Blue Origin, um contrato para o desenvolvimento de um veículo espacial para levar astronautas à Lua.

Em Abril, a NASA concedeu à empresa SpaceX – do seu rival milionário Elon Musk – um contrato de 2900 milhões de euros para construir um veículo espacial para levar astronautas à superfície da Lua já em 2024. Na altura, foram rejeitadas propostas da Blue Origin e da empresa Dynetics. A NASA citou os seus próprios défices de financiamento, o registo de missões orbitais da SpaceX e outros factores para justificar uma decisão “que representou o melhor valor para o Governo [dos Estados Unidos]”, afirmou Kathy Lueders, responsável da NASA.

Numa carta recentemente enviada a Bill Nelson, administrador da NASA, Jeff Bezos disse que a Blue Origin renunciaria aos pagamentos no actual ano fiscal e nos próximos, num valor de até 2000 milhões de dólares. Também referiu que pagaria uma missão orbital para testar a tecnologia da sua empresa. Em troca, a Blue Origin aceitaria um contrato de preço fixo, assim como cobriria o custo adicional no desenvolvimento do sistema, disse Jeff Bezos.

“A NASA mudou a sua estratégia original de aquisição em dois fornecedores devido a problemas orçamentais de curto prazo, e esta oferta retira esse obstáculo”, escreveu o milionário. “Sem competição, as ambições lunares de curto e longo prazo da NASA serão adiadas, serão mais caras e não servirão os interesses nacionais.”

Um porta-voz da NASA disse que a agência está ciente da carta de Jeff Bezos, mas que por agora não quer fazer mais comentários. Citou ainda o protesto da Blue Origin ao Gabinete de Responsabilidade do Governo (a agência que fiscaliza para o Congresso a legalidade do modo como são gastos os dinheiros públicos), em que acusa a NASA de ter dado uma vantagem injusta à SpaceX. Espera-se que a decisão do Gabinete de Responsabilidade do Governo sobre este protesto seja anunciada no início de Agosto, mas fontes da indústria referem que a possibilidade de uma reviravolta é improvável. Nenhum porta-voz da SpaceX comentou este assunto.

Antes de ter escolhido a SpaceX, a NASA pediu propostas para um veículo espacial que transportasse astronautas à superfície da Lua através do seu programa Ártemis – que pretende levar humanos à Lua pela primeira vez desde 1972. O módulo lunar da Blue Origin chama-se “Blue Moon” (Lua Azul). Jeff Bezos e Elon Musk, o primeiro homem e o terceiro mais ricos do mundo, respectivamente, de acordo com a revista Forbes.

Há uma semana, Jeff Bezos tornou-se o segundo milionário a ir às portas do espaço. Em cerca de dez minutos, o dono da Blue Origin e outros três passageiros foram às bordas do espaço num voo totalmente automatizado (tudo é controlado a partir da Terra). Além de Jeff Bezzos, a “tripulação” incluía o seu irmão Mark, o jovem holandês Oliver Daemen, de 18 anos, e a ex-piloto norte-americana Wally Funk, de 82 anos. Dias antes, o empresário britânico Richard Branson também tinha ido às portas do espaço num percurso que durou cerca de uma hora, a bordo da SpaceShipTwo, da Virgin Galactic.