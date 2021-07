TVI abre concurso para recrutar para a CNN Portugal

O projecto da CNN Portugal, que irá substituir a TVI24 no final do ano, começa a sair do papel nesta segunda-feira, dia em que a TVI abre o processo de recrutamento de pessoal para as equipas de redacção para o novo canal. “Procuramos profissionais apaixonados por notícias, que sejam independentes, empenhados e ousados. O nosso objectivo é criar o maior canal de informação de referência em Portugal”, diz a estação de Queluz de Baixo em comunicado.