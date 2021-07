O que se segue no combate à covid? Alívio gradual, mais do que um “Dia da Liberdade”

Esta é uma semana-chave. Os peritos que aconselham o Governo juntam-se em mais uma reunião no Infarmed, dois meses depois da última. E o Governo decidirá mudanças. Raquel Duarte, uma das especialistas, diz que o avanço da vacinação e o baixo impacto dos novos casos nos internamentos e na mortalidade colocam Portugal em posição de aliviar restrições. As máscara poderão deixar de ser necessárias em alguns contextos.

Portugal caminha para uma altura de alívio de restrições, algo que já é dado como seguro pelo Governo e por especialistas, com o aligeiramento nas regras de utilização de máscara, por exemplo, e a abertura de actividades culturais, económicas, desportivas com o devido controlo. O que ainda não é certo é como se processará este alívio: por fases, como tem acontecido até agora, ou seguindo o exemplo do Reino Unido que teve, na passada segunda-feira, o seu “dia da liberdade” e pôs fim a quase todas as restrições relacionadas com a pandemia. Uma das peritas que estarão presentes sugere “cautela”.