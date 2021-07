Revisão da matriz de risco e fim das limitações de horários. O que sugerem os peritos

Especialistas ouvidos pelo PÚBLICO consideram que há margem para aliviar medidas, mas alertam que é preciso manter cautelas. O pico da quarta vaga já foi ultrapassado no país e graças à vacinação a correspondência entre novos casos e internamentos e óbitos é menor do que nas vagas anteriores.

O Governo volta a ouvir esta terça-feira os especialistas para definir os próximos passos a tomar no combate à pandemia. O pico da quarta vaga já foi ultrapassado no país e graças à vacinação a correspondência entre novos casos e internamentos e óbitos é menor que nas vagas anteriores. Por isso, há margem para um alívio das medidas passando pela revisão da matriz de risco, o fim do uso de máscaras ao ar livre e da limitação de horários, consideram os especialistas ouvidos pelo PÚBLICO. Mas avisam que é preciso continuar a ter muitas cautelas e essa é uma mensagem que deve passar de forma clara porque o perigo ainda não acabou.