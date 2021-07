MP espanhol pede prisão preventiva para dois dos quatro portugueses detidos por suspeita de violação

O Ministério Público espanhol pediu esta segunda-feira, após a audição de todos os intervenientes, que dois dos quatro portugueses detidos no sábado em Espanha, suspeitos de violar duas mulheres espanholas, fiquem em prisão preventiva. Quanto aos outros dois portugueses deverão ficar em liberdade, mas proibidos de contactar as vítimas, de acordo com a imprensa espanhola.

O tribunal ainda não anunciou as medidas de coação, mas a defesa diz ter provas que desmentem qualquer tipo de abuso.

O advogado dos portugueses, nomeado pelo tribunal de Gijón, afirma que as relações sexuais foram consentidas e garante que há um vídeo que o comprova. Segundo o próprio, a juíza tem na sua posse um vídeo, gravado durante os acontecimentos, que alegadamente comprova o consentimento dos actos.

Além disso, outra das provas apresentadas pela defesa é o relatório médico, que alegadamente atesta “lesões muito ligeiras”, depois de produzido no hospital onde as duas mulheres foram observadas, segundo o advogado.

A decisão da juíza sobre as medidas de coacção deverá ser conhecida ainda esta segunda-feira.

A polícia espanhola deteve neste sábado quatro cidadãos portugueses por suspeita de violação múltipla e abusos sexuais a duas mulheres de 22 e 23 anos, numa pensão em Gijón, no norte do país.

Ainda esta segunda-feira terá lugar em Gijón às 19h (18h em Portugal) uma manifestação de apoio às vítimas e contra a violência e abuso sexual contra mulheres.

Os portugueses terão chegado a Espanha na sexta-feira à noite. Também as duas mulheres estavam de férias em Gijón. Depois de um primeiro contacto com um dos portugueses através do Instagram, as duas alegadas vítimas encontraram-no num bar da cidade, tendo-o acompanhado até ao hotel onde estava hospedado com os restantes jovens, o Albor, para um encontro a três.

Pelo caminho encontraram um segundo português, que se juntou ao grupo, e ao chegarem ao apartamento depararam-se com mais dois portugueses e, de acordo com a sua versão, terão sido forçadas a ter relações sexuais com todos. Seriam cerca das 3h quando deixaram a casa e alertaram uma amiga de que algo não estava bem, tendo-se deslocado ao hospital. Apresentaram queixa na polícia ainda nessa madrugada.