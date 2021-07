Covid-19. Cinco indicadores (e um tema) que os peritos não podem ignorar no Infarmed

Governo quer ouvir a opinião de especialistas antes de tomar decisões sobre novas medidas. A última reunião no Infarmed realizou-se no dia 28 de Maio. O PÚBLICO analisou a evolução de cinco indicadores desde essa altura até agora.

O Governo quer ouvir o que têm a dizer os peritos antes de tomar novas decisões em relação a medidas para conter o crescimento da pandemia. Foi com esse objectivo que o primeiro-ministro, António Costa, convocou para esta terça-feira uma nova reunião no Infarmed com os especialistas que têm aconselhado o executivo nestas matérias.