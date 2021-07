Acusados por tráfico de pessoas em Santarém tiveram “conduta facilitada” por falta de fiscalização

Às primeiras horas do dia 8 de Julho de 2020, as buscas domiciliárias na rota que liga Alpiarça a Almeirim e a Muge começaram em várias habitações, com a apreensão de cadernos e outros documentos em papel, que elencavam os nomes de dezenas de cidadãos indianos, alguma documentação que lhes dizia respeito e contratos de trabalho assentes em condições fictícias.