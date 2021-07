Na véspera de Infarmed, partidos pedem desconfinamento “mais rápido” e fim de restrições

Com mais de 51% da população portuguesa completamente vacinada, o Governo irá ouvir os especialistas em saúde para decidir quais as medidas de combate à pandemia que irá manter ou levantar.

Na véspera de mais uma reunião no Infarmed para a qual o Governo atirou decisões sobre um possível alívio das medidas de restrição, os partidos concordam que é tempo de aliviar as medidas em vigor, nomeadamente em relação aos horários de funcionamento de comércio e serviços e exigências em relação ao acesso aos restaurantes durante o fim-de-semana.

Ao PÚBLICO, Jorge Pires, membro da Comissão Política do PCP, reforça que a posição dos comunistas é pôr fim às restrições e apostar no reforço dos cuidados de saúde. “Mais do que a expectativa para a reunião do Infarmed, o que queremos é que o Governo tome a decisão de acabar com medidas destrutivas para a economia”, declara.

“Muitos dos que têm apoiado o Governo e as decisões que o Governo tem tomado continuam com um discurso que, na nossa opinião, não indica nada de bom”, analisa Jorge Pires, antes de detalhar. “Continuam muito centrados na matriz de risco e nas linhas vermelhas e olham para a incidência sem ter em conta uma análise quantitativa”, acredita.

“Comparar a situação de agora e o actual nível de incidências com a situação de Fevereiro, quando nessa altura tínhamos mais de seis mil pessoas internadas e cerca de 900 em cuidados intensivos não faz sentido”, diz.

O PCP está também preocupado com as pequenas e médias empresas, nomeadamente no sector da restauração, que têm sido prejudicadas com as restrições impostas. “Não passa pela cabeça de ninguém tomar medidas destas. Durante a semana posso ir jantar à vontade, mas ao fim-de-semana tenho de fazer um teste para poder entrar no interior do restaurante? Não faz sentido nenhum, apenas cria descontentamento”, nota.

Por isso, a prioridade deve ser “criar as condições para simultaneamente atacar o vírus e abrir a vida”, diz. “Não há pais ou economia que aguente estar na situação em que estamos, com sistemáticos avanços e recuos”, conclui.

Para o PAN, além de discutir um novo desconfinamento é imperativo olhar para a vacinação. Em declarações ao PÚBLICO, o partido liderado por Inês Sousa Real afirma que leva “três preocupações” para o encontro desta terça-feira: duas sobre a vacinação e uma sobre a eficácia das medidas. O PAN espera esclarecer com os especialistas os riscos de vacinação das pessoas que estiverem infectadas com covid-19 e se há a necessidade de as equipas de vacinação testarem antes de administrar a vacina. O partido está também preocupado com a falta de consenso entre os que defendem que devemos aguardar por mais dados para protecção das crianças e aqueles que para protegerem a sociedade consideram que as crianças e jovens entre os 12 e os 17 devem ser incluídas no processo de vacinação. “Importa esclarecer do ponto de vista científico, que grau de segurança tem estas vacinas nos menores, quais os riscos que trazem para a sua saúde e desenvolvimento”, assinala o PAN. Por fim, o partido espera que os especialistas possam sinalizar as medidas de restrição que consideram não terem eficácia para o futuro.

Desconfinamento “mais rápido”, pede IL

Também a Iniciativa Liberal defende um desconfinamento do país “mais rápido” e “mais próximo” e que nesta fase é importante colocar “a liberdade à frente da segurança”. “Na nossa opinião, com os dados devidamente afinados, devíamos estar a preparar um desconfinamento muito mais rápido, muito mais próximo”, declarou João Cotrim de Figueiredo, à saída de uma audiência com o Presidente da República, no Palácio de Belém.

Para a Iniciativa Liberal, essa rapidez deveria reflectir-se não depois do Verão - como o primeiro-ministro vem assinalando, mas “já no início de Agosto”, caso os dados dos especialistas confirmem “as perspectivas” que o partido tem traçadas.

Cotrim de Figueiredo exemplificou que o desconfinamento deve reflectir-se “nos horários do comércio, na exigência de certificados digitais, na abertura dos estádios e de outros recintos” e argumenta, como o PCP, que é necessário “voltar a viver mais normalmente porque isso está a afectar a economia e a saúde das pessoas”, argumentando que o país “está a entrar numa fase nova, numa fase diferente”, à semelhança de outros países europeus, e que “o vírus se está a tornar endémico”.

​Também André Ventura, do Chega, defende uma reabertura com alguns cuidados e sem “loucuras”. "Mas acho que é tempo de darmos um sinal à sociedade e acho que em termos de restrições de horários, e em termos de reabertura de alguns sectores acho que podemos dar esse sinal”, disse esta segunda-feira. À saída do encontro com Marcelo Rebelo de Sousa, Ventura afirmou ainda que ficou "com a sensação” de que o Presidente da República “também entende que é momento de dar um sinal de reabertura ao país”.