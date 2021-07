Relatório do inquérito ao Novo Banco vai citar nomes dos governos de Passos e Costa

O PSD tinha-se queixado que os nomes dos membros do Governo de Passos Coelhos apareciam “escarrapachados” no relatório e os do executivo de Costa não. Esta segunda-feira a linguagem foi uniformizada. Aparecem todos os nomes.

O relatório da comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco vai passar a mencionar os nomes (e não apenas os cargos) de todos os responsáveis com intervenção no processo entre o momento anterior à resolução do BES e o pós-venda do Novo Banco que vierem a constar do documento. Esta era uma das queixas do PSD que considerou que o relatório tinha “um enviesamento socialista” por vários motivos, entre eles o facto de “escarrapachar” os nomes dos governantes do executivo de Passos Coelho e tratar o Governo de António Costa como uma “entidade abstracta”.

A comissão parlamentar de inquérito ao Novo Banco começou esta segunda-feira a votar as mais de 200 propostas de alteração ao relatório preliminar feito pelo deputado socialista Fernando Anastácio.

No debate do período referente às conclusões, o presidente da comissão parlamentar de inquérito, Fernando Negrão, defendeu a “necessidade de se uniformizar a linguagem” do relatório quando se referem titulares de cargos envolvidos nas decisões ao longo destes mais de sete anos. O PSD, o BE, o PAN e a IL defenderam que fosse referido o cargo e o nome do titular sempre que é necessário fazer referência à pessoa, anunciou Negrão. E foi assim que ficou. “Uniformize-se”, concluiu.

Na semana passada, o deputado social-democrata Duarte Pacheco tinha defendido que o relatório sofria de um “enviesamento socialista”, tendo dado como exemplo a forma como os nomes dos governantes eram citados no relatório. “Aparecem com nomes os governantes do Governo anterior, até do dr. Carlos Moedas”, que foi à comissão de inquérito, a pedido do PS, dizer que nada teve a ver com o que se passou até à resolução do BES, em Agosto de 2014, porque não estava na esfera das suas competências, disse Pacheco. “Quando se fala do actual Governo os nomes são omissos. Fala-se em Governo e não se cita o dr. Mário Centeno”, que era ministro das Finanças na altura da venda do Novo Banco ao Lone Star em 2017 e que actualmente é governador do Banco de Portugal. “Para este [Governo] é o Governo, uma entidade abstracta. Para o outro [o Governo PSD/CDS] os nomes estão escarrapachados”.

Antes do início das votações, Negrão pediu aos partidos um esforço de aproximação que permita um relatório consensual. O PSD, CDS, IL, BE e PCP têm pedido que o relatório seja mais claro no assumir de responsabilidades do PS no processo de venda. Os socialistas acusam o PSD de querer fazer “partidarite” com as conclusões da comissão de inquérito. “Não houve factos ou evidências que responsabilizassem ao mais alto nível os governos quer do PSD/CDS quer do PS, tanto na resolução como na venda”, disse o deputado socialista João Paulo Correia no debate. Está previsto que as votações decorram até terça-feira.